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К 11 годам колонии строгого режима приговорен житель Пензы, до смерти избивший собутыльника

17:37 | 14.06.2023 | Криминал

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Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено ранее судимому 35-летнему жителю Пензы, до смерти избившему собутыльника.

К 11 годам колонии строгого режима приговорен житель Пензы, до смерти избивший собутыльника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что 18 февраля в квартире на улице 8 Марта в Пензе в ходе совместного распития спиртных напитков злоумышленник поссорился с хозяином жилища и ударил его рукой по голове. Затем гость разбил стеклянную бутылку о голову потерпевшего, продолжил избивать его руками и ногами и душить, нанеся не менее 49 травматических воздействий в область головы, шеи, груди, поясницы, верхних конечностей. Через непродолжительный период времени мужчина скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, вину подсудимый признал и пояснил, что конфликт с потерпевшим возник из-за того, что тот указал на его судимость и непрохождение службы в армии, что его сильно разозлило.

«После избиения он испугался, что потерпевший сообщит в полицию, сломал его телефон и бросил в квартире. Вернувшись домой, он рассказал о случившемся родным и сам позвонил в полицию», — сказала собеседница агентства.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — добавила она.

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