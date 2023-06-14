Жительница Пензы проведет 8 лет в колонии за убийство сожителя Криминал

Пенза, 14 июня 2023. PenzaNews. 42-летняя жительница Пензы проведет 8 лет в колонии общего режима за убийство сожителя.

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«По делу установлено, что днем 2 января 2023 года в квартире в 1-м проезде Лобачевского в Пензе женщина поссорилась с 53-летним сожителем и нанесла ему один удар самодельным ножом в область груди. Мужчина скончался на месте происшествия. Вину злоумышленница признала и пояснила, что в 2022 году приехала работать на птицефабрику, познакомилась с мужчиной и стала с ним проживать. Конфликт в день трагедии произошел в связи с ревностью сожителя, а затем по поводу поддержания чистоты в квартире», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Вынесенный приговор осужденная обжаловала в апелляционном порядке, ссылаясь на чрезмерную суровость наказания. В соответствии с заключением участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор суда первой инстанции без изменения», — сказала собеседница агентства.