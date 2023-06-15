До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший бывшей теще убийством Криминал

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который угрожал бывшей теще убийством.

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«Полицейские выяснили, что в ночное время данный мужчина находился в гостях у бывшей тещи 1965 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры между ними злоумышленник сдавил шею хозяйки жилища воротом одежды и стал словесно угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».