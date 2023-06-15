19:32:49 Четверг, 15 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший бывшей теще убийством

09:45 | 15.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который угрожал бывшей теще убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Заречного, угрожавший бывшей теще убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что в ночное время данный мужчина находился в гостях у бывшей тещи 1965 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры между ними злоумышленник сдавил шею хозяйки жилища воротом одежды и стал словесно угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса
Под Пензой водитель автомобиля «Lada Granta» сбил подростка-велосипедиста В Мокшанском районе опрокинулась иномарка, пострадали девушка и ребенок
В Бессоновском районе водитель автомобиля «Chevrolet Niva» сбил велосипедиста Житель Пензы перевел мошенникам около 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама