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Завершено расследование дела о покушении на убийство жителя Пензы

10:16 | 15.06.2023 | Криминал

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Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела о покушении на убийство 41-летнего мужчины.

Завершено расследование дела о покушении на убийство жителя Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 21 декабря 2022 года обвиняемый вместе со своими знакомыми распивал спиртное дома у одного из знакомых. В ходе конфликта с одним из товарищей злоумышленник взял в руки кухонный нож и нанес удары по телу потерпевшего. Преступный умысел не был доведен обвиняемым до конца, поскольку его действия были пресечены вторым знакомым, пришедшим на помощь потерпевшему. Пострадавшему была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что в ходе следствия обвиняемый содержался под стражей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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