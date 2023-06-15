Житель Пензы перевел мошенникам около 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 15 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1963 года рождения лишился около 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина нашел в интернете сайт о заработке, оставил свои контакты, после чего с ним связался неизвестный, который убедил его в том, что для получения большого дохода нужно оформить виртуальную карту, зарегистрироваться на специальном сайте и пополнить счет личного кабинета.

«Пензенец воспользовался онлайн-банком и перечислил 996 тыс. рублей на неизвестный номер телефона. После перевода денежных средств незнакомец перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».