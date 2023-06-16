Жительница Шемышейки по совету мошенника перевела на неизвестные счета 700 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Жительница Шемышейки Пензенской области 1961 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силовых ведомств и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 700 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина направилась в отделение банков города Пензы, где сняла свои сбережения. Затем заявительница воспользовалась банкоматом и восемью операциями перечислила денежные средства в сумме 700 тыс. рублей на неизвестные расчетные счета, предоставленные злоумышленником. Позже она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».