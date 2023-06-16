Житель Башмаково лишился денег при продаже дивана Криминал

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Житель рабочего поселка Башмаково Пензенской области стал жертвой мошенничества, пытаясь продать по объявлению в интернете диван, который он оценил в 120 тыс. рублей.

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«Через некоторое время с ним связалась неизвестная и, договорившись о покупке, прислала [...] ссылку для подтверждения получения денежных средств. Перейдя по ней, заявитель ввел реквизиты своей банковской карты и код из SMS-сообщения. После этого он обнаружил, что с его счета произошло списание [...] 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».