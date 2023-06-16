03:07:37 Суббота, 17 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей

15:55 | 16.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 160 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег попросила собеседницу установить на смартфон приложение и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что она и сделала.

«После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 160 тыс. рублей. После этого заявительница осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Новости партнеров
Читайте также
Александр Бедикин проведет прямую линию 21 июня Житель Башмаково лишился денег при продаже дивана
В Сердобске продолжаются работы по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние В Сердобском районе за 5 месяцев 2023 года зарегистрировано 79 субъектов малого и среднего бизнеса
Под Пензой водитель автомобиля «Lada Granta» сбил подростка-велосипедиста В Мокшанском районе опрокинулась иномарка, пострадали девушка и ребенок
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама