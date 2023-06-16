Жительница Пензы поверила позвонившей ей «сотруднице банка» и лишилась 160 тыс. рублей Криминал

Пенза, 16 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 160 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая под предлогом сохранения денег попросила собеседницу установить на смартфон приложение и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что она и сделала.

«После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 160 тыс. рублей. После этого заявительница осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».