Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился 445 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1969 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 445 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал собеседнику снять все сбережения и перевести деньги на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, заявитель перечислил четырьмя операциями деньги в размере 445 тыс. рублей на расчетный счет, предоставленный злоумышленником. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».