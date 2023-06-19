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До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший супруге убийством

10:23 | 19.06.2023 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Архангельского Городищенского района Пензенской области 1970 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что гражданин находился в своем домовладении совместно с супругой 1974 года рождения. В ходе внезапно возникшей ссоры на бытовой почве злоумышленник стал угрожать женщине убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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