Полицейские раскрыли кражу мотоцикла в Камешкирском районе Криминал

Пенза, 20 июня 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу мотоцикла в Камешкирском районе Пензенской области.

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«В ОМВД России по Камешкирскому району обратился пензенец 1974 года рождения. Мужчина рассказал, что оставил свой мотоцикл марки «ИМЗ» припаркованным около частного дома в Камешкирском районе», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что участковые уполномоченные полиции установили личности двоих подозреваемых, ими оказались местные жители 1972 и 1952 годов рождения.

«Один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности», — отмечается в тексте.

В пресс-релизе уточняется, что подозреваемые дали признательные показания, похищенный мотоцикл изъят, по факту кражи возбуждено уголовное дело.