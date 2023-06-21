Жительница Никольска лишилась более 1,6 млн. рублей при попытке заработать на акциях Криминал

Пенза, 21 июня 2023. PenzaNews. Жительница города Никольска Пензенской области лишилась более 1,6 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников при попытке заработать на акциях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщина зарегистрировалась на одной из платформ, где сначала ей предложили внести 5 тыс. рублей.

«Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что сумма на счету увеличилась, и ей предложили внести еще денег», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что жительница Никольска последовала рекомендациям незнакомцев, а когда у нее закончились свои деньги, она взяла в долг у знакомых и оформила кредит в банке.

«Далее потерпевшая обратила внимание, что ее счет на платформе увеличился до 30 тыс. долларов США. После этого с жительницей Никольска связался «аналитик» и сообщил, что деньги они выведут и предоставят ей через инкассаторов, но доставку ей нужно будет оплатить. Женщина перевела им указанную сумму. Затем под различными предлогами потерпевшая перевела еще несколько сотен тысяч рублей. Когда пришло время получить деньги, заявительница обратилась в банк. Там ей пояснили, что возможно она стала жертвой мошенников, и предложили обратиться в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн. рублей», — указано в тексте.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».