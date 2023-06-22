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Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился 463 тыс. рублей

12:40 | 22.06.2023 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1997 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на его имя мошенники оформили кредитную карту, лишился 463 тыс. рублей.

Житель Кузнецка поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился 463 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику перевести их на «безопасный счет».

«После этого заявитель направился в отделение банка, где воспользовался банкоматом и перечислил деньги в размере 463 тыс. рублей на два расчетных счета, предоставленных злоумышленником. Позже житель Кузнецка осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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