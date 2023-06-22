Жителю Земетчино грозит реальный срок за кражу денег с карты коллеги Криминал

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области 2003 года рождения, который похитил деньги с банковской карты коллеги.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина украл денежные средства в размере 50 тыс. рублей с банковской карты, которая принадлежала его коллеге – мужчине 2004 года рождения. Злоумышленник в содеянном раскаялся и рассказал, что обналичил деньги путем снятия через банкомат. Ущерб потерпевшему он возместил в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».