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Жителю Земетчино грозит реальный срок за кражу денег с карты коллеги

13:23 | 22.06.2023 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю рабочего поселка Земетчино Пензенской области 2003 года рождения, который похитил деньги с банковской карты коллеги.

Жителю Земетчино грозит реальный срок за кражу денег с карты коллеги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина украл денежные средства в размере 50 тыс. рублей с банковской карты, которая принадлежала его коллеге – мужчине 2004 года рождения. Злоумышленник в содеянном раскаялся и рассказал, что обналичил деньги путем снятия через банкомат. Ущерб потерпевшему он возместил в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что в отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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