Жительница Пензенской области проведет год в колонии за неправомерный оборот средств платежей Криминал

Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жительнице Пензенской области 1984 года рождения, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осужденная в октябре 2021 года за денежное вознаграждение предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, при этом изначально не собираясь выполнять организационно-распорядительные функции в организации. Злоумышленница передала банковскую карту, прикрепленную к расчетному счету организации, третьим лицам для осуществления финансовых операций по банковскому счету», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что приговор суда вступил в законную силу.