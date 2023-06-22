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Жительница Пензенской области проведет год в колонии за неправомерный оборот средств платежей

17:39 | 22.06.2023 | Криминал

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Пенза, 22 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима назначено жительнице Пензенской области 1984 года рождения, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Жительница Пензенской области проведет год в колонии за неправомерный оборот средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осужденная в октябре 2021 года за денежное вознаграждение предоставила документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц, при этом изначально не собираясь выполнять организационно-распорядительные функции в организации. Злоумышленница передала банковскую карту, прикрепленную к расчетному счету организации, третьим лицам для осуществления финансовых операций по банковскому счету», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем указано также, что приговор суда вступил в законную силу.

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