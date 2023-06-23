14:12:13 Пятница, 23 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший сожительнице убийством

12:19 | 23.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1984 года рождения, который угрожал сожительнице убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что ночью пензенец находился в своей комнате общежития, где употреблял со знакомым товарищем алкогольные напитки. Затем в комнату вернулась его сожительница 1984 года рождения, которая обнаружила распитие алкоголя и сделала замечание мужчине с просьбой прекратить. Житель Пензы [...] был недоволен данным фактом, после чего стал угрожать женщине убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Новости партнеров
Читайте также
В Сердобске в сквере имени П.Н. Яблочкова выравнивают основание для укладки брусчатки Банк «Кузнецкий» запустил трансграничные переводы с карты на карту
В Пензе мотоциклист насмерть сбил мужчину Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» пройдет в Пензенской области 24 июня
В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины при пожаре Жителю Земетчино грозит реальный срок за кражу денег с карты коллеги
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама