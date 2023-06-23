До двух лет лишения свободы может получить житель Пензы, угрожавший сожительнице убийством Криминал

Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1984 года рождения, который угрожал сожительнице убийством.

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«Полицейские выяснили, что ночью пензенец находился в своей комнате общежития, где употреблял со знакомым товарищем алкогольные напитки. Затем в комнату вернулась его сожительница 1984 года рождения, которая обнаружила распитие алкоголя и сделала замечание мужчине с просьбой прекратить. Житель Пензы [...] был недоволен данным фактом, после чего стал угрожать женщине убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».