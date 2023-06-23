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В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело в отношении директора учреждения допобразования

17:02 | 23.06.2023 | Криминал

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Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Следователи в Пензе по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении директора одного из муниципальных учреждений дополнительного образования.

В Пензе по материалам прокурорской проверки возбуждено дело в отношении директора учреждения допобразования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Первомайского района Пензы в ходе проверки исполнения бюджетного законодательства установила, что директор одного из муниципальных учреждений дополнительного образования в период с января по апрель 2023 года предоставлял третьему лицу платные услуги в виде аренды спортивного зала без заключения соответствующего договора. Полученные за это денежные средства в размере более 30 тыс. рублей руководитель бюджетного учреждения на его счет не вносил, а тратил на собственные нужды», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«По результатам их рассмотрения в отношении руководителя муниципального учреждения возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Его расследование находится на контроле прокуратуры района», — сказала собеседница агентства.

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