Жительница Никольска в надежде заработать на инвестициях лишилась более 1,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 23 июня 2023. PenzaNews. Жительница Никольска Пензенской области лишилась более 1,6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщине на электронную почту пришло письмо с информацией о заработке и ссылкой для регистрации, перейдя по которой она оставила свои паспортные и контактные данные.

«На следующий день заявительнице позвонил неизвестный, который представился менеджером банка и пояснил, что для получения прибыли требуется вложение собственных денежных средств. Гражданку предложение заинтересовало, после чего в течение месяца она перевела деньги в общей сумме более 1,6 млн. рублей на различные неизвестные счета. Когда денежные средства кончились, а незнакомец перестал выходить на связь, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».