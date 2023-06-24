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Вступил в силу приговор мужчине, до смерти избившему сожителя сестры после известия о ее кончине

12:20 | 24.06.2023 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Приговор, которым жителю села Неверкино Пензенской области назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за смерть сожителя сестры, вступил в законную силу.

Вступил в силу приговор мужчине, до смерти избившему сожителя сестры после известия о ее кончине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что утром 18 августа 2022 года в доме в селе Старая Андреевка Неверкинского района мужчина нанес 55-летнему местному жителю множественные удары руками и ногами по различным частям тела, от которых через непродолжительное время мужчина скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что житель Неверкино свою вину не признал.

Из текста следует, что, по словам осужденного, накануне вечером он собирался уехать на работу в Москву, но ему позвонили и сказали, что умерла его родная сестра, проживавшая в Старой Андреевке с мужчиной.

«Утром следующего дня он приехал в их дом и несколько раз ударил пьяного сожителя сестры, потому что считал его виновным в ее смерти, поскольку, зная о слабом здоровье женщины, тот часто употреблял с ней алкоголь. Он нанес потерпевшему лишь четыре удара и заставлял встать его на колени и просить прощение. Полагал, что ставшие причиной смерти телесные повреждения могли быть получены потерпевшим в результате падения, либо его мог избить кто-то другой», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке.

«В соответствии с заключением участвующего в деле прокурора суд апелляционной инстанции оставил жалобу осужденного без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции — без изменения», — уточняется в тексте.

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