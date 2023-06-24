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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице

12:22 | 24.06.2023 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в Пачелмском районе Пензенской области по материалам прокурорской проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Пачелмского района Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о занятости населения установила, что 28-летняя жительница районного центра, получающая с декабря 2022 года пособие по безработице, с марта 2023 года работала в магазине по срочному трудовому договору. Несмотря на неоднократное предупреждение работниками ГКУ «Центр занятости населения Пачелмского района» об ответственности за сокрытие факта наличия заработка, о своей трудовой деятельности в орган занятости населения женщина не сообщила», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

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