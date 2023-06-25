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В Пензе шесть человек осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

09:15 | 25.06.2023 | Криминал

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Пенза, 25 июня 2023. PenzaNews. Шесть жителей Пензы осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

В Пензе шесть человек осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года шесть жителей Пензы, один из которых — 17-летний подросток, через приложение Telegram вступили в организованную группу для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за систематическое получение денежного вознаграждения. Каждый участник организованной группы выполнял отведенную ему роль в совершения преступления. С декабря 2021 года по февраль 2022 года обвиняемые в сети интернет получали информацию о местонахождении «закладок» на территории Пензенской области, расфасовывали наркотики на более мелкие партии с целью дальнейшего сбыта и оборудовали новые «закладки» на территории области», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что их деятельность была пресечена сотрудниками полиции в феврале 2022 года.

«Приговором суда обвиняемым назначено наказание от 4 до 7 лет лишения свободы. При этом подростку назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

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