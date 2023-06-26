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До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший бывшей сожительнице убийством

11:27 | 26.06.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензы 1978 года рождения, который угрожал бывшей сожительнице убийством.

До двух лет лишения свободы может получить пензенец, угрожавший бывшей сожительнице убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях у бывшей сожительницы 1978 года рождения. Ночью в ходе возникшей ссоры между мужчиной и женщиной злоумышленник стал угрожать гражданке убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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