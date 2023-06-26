Житель Кузнецкого района после общения с телефонными мошенниками лишился почти полмиллиона рублей Криминал

Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. 26-летний житель Кузнецкого района Пензенской области после телефонного общения с неизвестными, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов, лишился более 470 тысяч рублей

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По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонил «специалист банка» и сообщил, что на его имя мошенники оформили дебетовую и кредитную карты; затем поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который заявил, что в отношении лиц, оформивших на него карты, будет возбуждено уголовное дело.

«Также лжеследователь предупредил собеседника об уголовной ответственности за разглашение тайны следствия и пояснил, что с ним свяжется сотрудник Центрального банка и все его указания необходимо выполнить. Далее по указаниям якобы сотрудника финансового учреждения житель Кузнецкого района пошел в банк, где снял со своего расчетного счета деньги и перевел их на счета, которые продиктовал звонивший. В это время до потерпевшего дозвонилась супруга, которая объяснила ему, что его обманули мошенники», — говорится в пресс-релизе.

В нем указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».