В Пензе возбуждено дело по факту отравления двух молодых людей спиртосодержащей продукцией Криминал

Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ возбуждено в Пензе по факту отравления двух молодых людей спиртосодержащей продукцией. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По предварительным данным следствия, 23 июня 2023 года двое 18-летних молодых людей употребили спиртосодержащую продукцию, приобретенную на розлив в одной из торговых точек города Пензы. Впоследствии оба потерпевших госпитализированы в больницу с признаками отравления метанолом», — сказано в тексте.

«В настоящее время следователями следственного отдела по Железнодорожному району города Пензы совместно с сотрудниками УМВД России по Пензенской области проведен осмотр предполагаемого места приобретения спиртосодержащей продукции, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на установление происхождения алкогольного напитка и лиц, причастных к совершенному преступлению. Проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы», — добавляется пресс-релизе.