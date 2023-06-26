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Жительница Пензы по совету мошенницы перевела на неизвестный счет 200 тыс. рублей

17:45 | 26.06.2023 | Криминал

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Пенза, 26 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1982 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей правоохранительных органов и сообщила, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 200 тыс. рублей.

Жительница Пензы по совету мошенницы перевела на неизвестный счет 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонившая посоветовала собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка направилась в отделение банка, где сняла сбережения. Воспользовавшись банкоматом, жительница Пензы перечислила деньги в размере 200 тыс. рублей на счет, предоставленный злоумышленницей. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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