Жительница Пензы по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестные счета более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1975 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого заявительница направилась в отделение банка, где подала заявку на оформление и получила денежные средства. Затем у родственников взяла в долг 600 тыс. рублей. Воспользовавшись банкоматом, пензячка перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на пять расчетных счетов, предоставленных злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».