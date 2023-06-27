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В Пензенской области мужчина угрожал убить мать вилкой

11:19 | 27.06.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Пензенской области 1982 года рождения, который угрожал убить мать вилкой.

В Пензенской области мужчина угрожал убить мать вилкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что в обеденное время мужчина пришел в гости к матери 1955 года рождения, проживающей в квартире в селе Смирновском Земетчинского района. В ходе внезапно возникшей ссоры между родственниками злоумышленник стал угрожать пенсионерке убийством вилкой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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