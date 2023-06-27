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Житель Пыркино приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги

13:50 | 27.06.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. Житель села Пыркино Бессоновского района Пензенской области приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство супруги.

Житель Пыркино приговорен к 8 годам колонии за убийство супруги. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в ночь с 3 на 4 сентября 2022 года в селе Пыркино Бессоновского района между супругами произошел конфликт. Мужчина пояснил, что жена отказалась вернуть ему банковскую карту и денежные средства, взятые у него днем. В ходе ссоры он вышел на улицу, взял топор, вернулся в дом и нанес им несколько ударов по голове потерпевшей. С целью сокрытия следов совершенного убийства он вынес тело погибшей из дома и оставил за территорией домовладения, прикрыв ветками и травой. Утром 4 сентября он сообщил родственникам, что женщина пропала без вести», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе проверочных и оперативно-разыскных мероприятий мужчина признался в убийстве и показал место, где спрятал тело.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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