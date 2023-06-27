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Житель Пензенского района получил полтора года колонии за применение насилия к полицейским

15:52 | 27.06.2023 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2023. PenzaNews. 35-летний житель Пензенского района приговорен к полутора годам колонии общего режима за применение насилия к двум сотрудникам полиции.

Житель Пензенского района получил полтора года колонии за применение насилия к полицейским. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2023 года около 22.00 в селе Васильевка сотрудниками ДПС [...] была остановлена автомашина «ВАЗ-2114». Находившийся в состоянии опьянения водитель оказал сопротивление полицейским при сопровождении его в патрульную автомашину для составления административных протоколов. Пассажир легковой автомашины – брат водителя, также находившийся в состоянии опьянения, решил помочь последнему и воспрепятствовать законным действиям сотрудников полиции. С этой целью он толкнул и несколько раз ударил рукой инспектора ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что второй инспектор ДПС, прибывший для оказания содействия в задержании и доставлении в отдел водителя и пассажира остановленной машины, предложил последнему проследовать в патрульный автомобиль для дальнейшего разбирательства, однако тот отказался и нанес удар ногой по ноге полицейского, после чего повалил его на землю, в результате чего инспектор получил перелом ребра.

«После задержания пассажир автомашины, применивший насилие к сотрудникам полиции, содержался под домашним арестом. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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