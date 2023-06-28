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Двоих жителей Камешкирского района будут судить за кражу мотоцикла

09:16 | 28.06.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Двое жителей Камешкирского района Пензенской области предстанут перед судом за кражу мотоцикла, принадлежащего односельчанину.

Двоих жителей Камешкирского района будут судить за кражу мотоцикла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 17 мая в селе Большой Умыс камешкирцы занимались ремонтными работами в домовладении одного из них. С целью получения денег на приобретение спиртного мужчины решили похитить и сдать на металлолом неработающий мотоцикл с коляской, стоявший у дома одного из жителей села, проживающего в настоящее время в Пензе. Злоумышленники по телефону договорились с сотрудником пункта приема металла в районном центре о направлении к ним автомобиля для перевозки мотоцикла, заверив в его принадлежности одному из них. В тот же день они встретили присланный автомобиль, погрузили на него мотоцикл и сопроводили в райцентр, где сдали на металлолом за 4,5 тыс. рублей. На вырученные деньги приобрели спиртное и продукты и на такси вернулись домой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после обнаружения пропажи хозяин мотоцикла обратился с заявлением в полицию.

«Обвиняемые вину признали, ущерб потерпевшему возместили и пояснили, что надеялись на длительное отсутствие в селе хозяина мотоцикла и его безразличие к старому транспортному средству. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», — сказала собеседница агентства.

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