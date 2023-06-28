Двоих жителей Камешкирского района будут судить за кражу мотоцикла Криминал

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Двое жителей Камешкирского района Пензенской области предстанут перед судом за кражу мотоцикла, принадлежащего односельчанину.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 17 мая в селе Большой Умыс камешкирцы занимались ремонтными работами в домовладении одного из них. С целью получения денег на приобретение спиртного мужчины решили похитить и сдать на металлолом неработающий мотоцикл с коляской, стоявший у дома одного из жителей села, проживающего в настоящее время в Пензе. Злоумышленники по телефону договорились с сотрудником пункта приема металла в районном центре о направлении к ним автомобиля для перевозки мотоцикла, заверив в его принадлежности одному из них. В тот же день они встретили присланный автомобиль, погрузили на него мотоцикл и сопроводили в райцентр, где сдали на металлолом за 4,5 тыс. рублей. На вырученные деньги приобрели спиртное и продукты и на такси вернулись домой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что после обнаружения пропажи хозяин мотоцикла обратился с заявлением в полицию.

«Обвиняемые вину признали, ущерб потерпевшему возместили и пояснили, что надеялись на длительное отсутствие в селе хозяина мотоцикла и его безразличие к старому транспортному средству. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», — сказала собеседница агентства.