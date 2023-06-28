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Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бруса

09:44 | 28.06.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке деревянного бруса в количестве 25 штук по объявлению в интернете.

Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке бруса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе переписки мужчина договорился о сделке, после чего перечислил на банковский счет неизвестной 9 тыс. рублей, однако стройматериал так и не получил.

«После перевода денежных средств мнимая продавщица перестала выходить на связь, а заявитель понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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