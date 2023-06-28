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До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством

10:38 | 28.06.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецка Пензенской области 1986 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Кузнецка, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к бывшей супруге 1989 года рождения и стал выяснять прошлые обиды. В ходе возникшей ссоры [...] злоумышленник стал словесно угрожать женщине убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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