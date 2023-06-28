В Пензенском районе вынесен приговор по делу о покушении на хищение дизтоплива группой лиц и покушении на дачу взятки Криминал

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Доказательства, собранные следователями зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Пензенской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора по уголовному делу о покушении на хищение дизельного топлива группой лиц и покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«Следствием и судом установлено, что машинист железнодорожно-строительной машины с целью хищения дизельного топлива вступил в преступный сговор с двумя машинистами, помощником машиниста из Воронежской области и жителем Пензенской области. Реализуя преступный план, 24 июня прошлого года четверо работников железной дороги прибыли на станцию Саловка в Пензенском районе, где произвели остановку железнодорожной машины. На обозначенное место приехал житель Пензенской области на легковой автомашине, доставив пластиковые канистры общим объемом 400 литров. Во время наполнения канистр дизельным топливом [...] и их загрузки в автомобиль соучастники кражи были задержаны сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Ртищево», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания один из мужчин попытался передать взятку в размере 17 тыс. рублей заместителю начальника полиции линейного отдела за неуведомление дежурной части о покушении на кражу и сокрытие преступления.

«Сотрудник полиции от получения незаконного вознаграждения отказался, сообщив в дежурную часть о пресечении противоправных действий группы лиц. Приговором суда соучастникам назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 80 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — сказано в тексте.