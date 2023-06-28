В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры Криминал

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Колышлея Пензенской области, который похитил из арендуемой квартиры холодильник и стиральную машину.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, с заявлением о пропаже бытовой техники в полицию обратился владелец квартиры.

Из пресс-релиза следует, что подозрение стражей порядка пало на квартиросъемщика.

«Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что сдал похищенное в комиссионный магазин. Вырученные денежные средства он потратил на личные нужды. Ориентировочная сумма причиненного ущерба составила около 30 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ», — говорится в тексте.