Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 158 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее деньгами, лишилась 158 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом «блокировки операций» попросил собеседницу установить на смартфон приложение и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что она и сделала.

«После предоставления информации пензячка обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 158 тыс. рублей. После этого заявительница осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».