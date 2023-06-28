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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 158 тыс. рублей

14:42 | 28.06.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники пытаются завладеть ее деньгами, лишилась 158 тыс. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 158 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом «блокировки операций» попросил собеседницу установить на смартфон приложение и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS-сообщении, что она и сделала.

«После предоставления информации пензячка обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 158 тыс. рублей. После этого заявительница осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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