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Уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Пензенской области, который передавал СБУ данные о российских военных

17:55 | 28.06.2023 | Криминал

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Пензенской области 1984 года рождения, который передавал Службе безопасности Украины данные о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

Уголовное дело о госизмене возбуждено против жителя Пензенской области, который передавал СБУ данные о российских военных. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленник в январе 2023 года посредством мессенджера Telegram неоднократно собирал и передавал за денежное вознаграждение сотрудникам Службы безопасности Украины персональные данные в отношении военнослужащих, принимающих участие в проведении Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, а также членов их семей, рассчитывая, что впоследствии они будут физически устранены», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» возбуждено следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — добавляется в пресс-релизе.

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