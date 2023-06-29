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Пенсионерка из Каменского района попалась на уловку мошенников в надежде заработать на инвестициях

09:24 | 29.06.2023 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1956 года рождения, пытаясь заработать на инвестициях, попалась на уловку мошенников и лишилась денег.

Пенсионерка из Каменского района попалась на уловку мошенников в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, пожилая женщина увидела в интернете рекламу о заработке в газодобывающей сфере, после чего перешла по ссылке на сайт, где попыталась зарегистрироваться.

«Через некоторое время ей позвонила незнакомка и предложила получить доход, объяснив, что необходимо делать. Гражданку предложение заинтересовало, и она согласилась. В дальнейшем в течение нескольких дней заявительница перевела около 40 тыс. рублей на неизвестные номера телефонов, предоставленные злоумышленницей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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