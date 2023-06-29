12:26:43 Четверг, 29 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и причинении тяжкого вреда здоровью

10:16 | 29.06.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Каменского района, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и причинении тяжкого вреда здоровью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Судом установлено, что с 2019 года подсудимый был наделен статусом «смотрящего» в пределах подконтрольной территории Каменки и Каменского района Пензенской области. Он управлял преступной средой, организовывал сбор денежных средств, разрешал споры и конфликты между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, а также субъектами предпринимательской деятельности и гражданами, принимал участие в собраниях лиц, входящих в преступную иерархию региона, назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии, на нижестоящий уровень преступной иерархии и принимал к ним меры дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ноябре 2021 года у одного из баров в Каменке в ходе конфликта с молодым человеком злоумышленник выстрелил ему в голову из травматического пистолета, причинив тяжкий вред здоровью.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
В Городищенском районе столкнулись два легковых автомобиля, пострадала девушка Пенсионерка из Каменского района попалась на уловку мошенников в надежде заработать на инвестициях
Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 158 тыс. рублей В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры
В Пензенском районе вынесен приговор по делу о покушении на хищение дизтоплива группой лиц и покушении на дачу взятки Мотоциклист госпитализирован после ДТП в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама