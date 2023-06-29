В Пензе вынесен приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии и причинении тяжкого вреда здоровью Криминал

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Пензенский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Каменского района, который признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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«Судом установлено, что с 2019 года подсудимый был наделен статусом «смотрящего» в пределах подконтрольной территории Каменки и Каменского района Пензенской области. Он управлял преступной средой, организовывал сбор денежных средств, разрешал споры и конфликты между лицами, придерживающимися криминальной идеологии, а также субъектами предпринимательской деятельности и гражданами, принимал участие в собраниях лиц, входящих в преступную иерархию региона, назначал лиц, придерживающихся криминальной идеологии, на нижестоящий уровень преступной иерархии и принимал к ним меры дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что в ноябре 2021 года у одного из баров в Каменке в ходе конфликта с молодым человеком злоумышленник выстрелил ему в голову из травматического пистолета, причинив тяжкий вред здоровью.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на два года. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в тексте.