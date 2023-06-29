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Жительница Пензенского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестный счет более 1 млн. рублей

12:15 | 29.06.2023 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1963 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1 млн. рублей.

Жительница Пензенского района по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестный счет более 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина направилась в банк, где сняла сбережения и подала заявку на оформление кредита. Воспользовавшись банкоматом, гражданка перечислила тремя операциями деньги в размере более 1 млн. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже заявительница осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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