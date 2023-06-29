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До шести лет лишение свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой

12:23 | 29.06.2023 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила чужой картой покупки в магазине на сумму более 6 тыс. рублей.

До шести лет лишение свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в одном из магазинов косметики.

Из пресс-релиза следует, что полицейские, прибыв на место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как неизвестная производила оплату картой.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местную жительницу 1976 года рождения, подозреваемую в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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