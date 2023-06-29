До шести лет лишение свободы грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки чужой картой Криминал

Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила чужой картой покупки в магазине на сумму более 6 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась женщина, которая потеряла карту, и сообщила, что обнаружила в личном кабинете банка операции о списании денег за покупки, совершенные в одном из магазинов косметики.

Из пресс-релиза следует, что полицейские, прибыв на место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как неизвестная производила оплату картой.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местную жительницу 1976 года рождения, подозреваемую в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».