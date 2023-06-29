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Завершено расследование дела по обвинению иностранного гражданина в использовании заведомо поддельного документа и покушении на дачу взятки

14:30 | 29.06.2023 | Криминал

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Пенза, 29 июня 2023. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего гражданина иностранного государства в использовании заведомо поддельного документа и покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Завершено расследование дела по обвинению иностранного гражданина в использовании заведомо поддельного документа и покушении на дачу взятки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 14 апреля 2023 года на территории Башмаковского района сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114» под управлением иностранного гражданина. При проверке документов у инспекторов ДПС возникли сомнения в подлинности предоставленного водительского удостоверения, в связи с чем оно было изъято, по данному факту организовано проведение процессуальной проверки. Экспертизой установлено, что водительское удостоверение является поддельным. Желая избежать привлечения к уголовной ответственности, 2 мая 2023 года обвиняемый, находясь в отделе полиции по Башмаковскому району, попытался передать временно исполняющему обязанности начальника отдела взятку в размере 30 тыс. рублей за совершение заведомо незаконных действий — принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по факту использования заведомо поддельного документа», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что полицейский от получения взятки отказался, противоправные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

«Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый признал. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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