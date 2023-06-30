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В Пензенской области мужчина угрожал убить родственника мотыгой, возбуждено дело

09:28 | 30.06.2023 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Карповка Сердобского района Пензенской области 1988 года рождения, который угрожал убить своего дальнего родственника мотыгой.

В Пензенской области мужчина угрожал убить родственника мотыгой, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что мужчина находился в гостях у родственников в компании жителя Бековского района 1987 года рождения, с которым употреблял спиртное. Вечером в ходе внезапно возникшей ссоры между дальними родственниками злоумышленник стал угрожать гражданину убийством мотыгой. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

В тексте добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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