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Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился более 1,1 млн. рублей

12:47 | 30.06.2023 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,1 млн. рублей.

Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился более 1,1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести все средства на «безопасный счет».

«В дальнейшем заявитель направился в отделения разных банков, где оформил четыре кредита на различные суммы. После этого, воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил двадцатью операциями деньги в размере более 1,1 млн. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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