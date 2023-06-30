Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику Центробанка» и лишился более 1,1 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центробанка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 1,1 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом сохранения денег посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести все средства на «безопасный счет».

«В дальнейшем заявитель направился в отделения разных банков, где оформил четыре кредита на различные суммы. После этого, воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил двадцатью операциями деньги в размере более 1,1 млн. рублей на неизвестный счет, предоставленный злоумышленником. Позже пензенец осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».