Бывший кассир банка проведет в колонии около 4 лет за присвоение почти 19 млн. рублей Криминал

Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Суд в Пензе назначил наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима бывшему кассиру одного из банков, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

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«По делу установлено, что занимавшая в одном из банков должность специалиста по операционно-кассовой деятельности злоумышленница с декабря 2017 года по октябрь 2022 года похитила вверенные ей денежные средства в сумме более 18,9 млн. рублей. Она отражала недостоверные сведения в отчетной справке кассира о сумме принятых и выданных денежных средств, не докладывала в пачки денежные купюры, заменяла часть денежных купюр на билеты «Банка приколов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что похищенными денежными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению — приобрела ювелирные украшения и брендовые вещи.

«Вину злоумышленница признала. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговором суда удовлетворен гражданский иск представителя банка о взыскании с подсудимой 18 млн. 951 тыс. рублей.

«На арестованные в ходе следствия вещи злоумышленницы, купленные на незаконно присвоенные денежные средства, обращено взыскание в счет возмещения ущерба. Приговор в законную силу не вступил», — уточнила Светлана Артамонова.