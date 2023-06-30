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В Пензе перед судом предстанет исполнитель поджога многоквартирного дома на улице Богданова

14:41 | 30.06.2023 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 35-летнего жителя областного центра, которому вменяется поджог многоквартирного дома на улице Богданова.

В Пензе перед судом предстанет исполнитель поджога многоквартирного дома на улице Богданова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, вечером 24 июля 2022 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с ранее незнакомым ему лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, на совершение поджога деревянных домов на улицах Богданова и Калинина. Согласно отведенной ему преступной роли, злоумышленник сначала должен был поджечь дом №24А по улице Богданова, а затем получить за это вознаграждение в размере 15 тыс. рублей и «заказ» на новый объект. Поздно вечером он поджег тряпку и бросил ее на деревянный угол указанного дома. Убедившись, что пламя разгорелось, мужчина с места преступления скрылся и отправился на встречу с заказчиком», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в результате произошло возгорание многоквартирного дома, в котором проживали 7 человек, однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку пожар был ликвидирован прибывшими по вызову сотрудниками МЧС, а исполнитель задержан через непродолжительное время на улице Калинина.

«Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», — сказала собеседница агентства.

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