Заплатившая более 85 тыс. рублей за путевку в Абхазию пензячка стала жертвой мошенничества Криминал

Пенза, 30 июня 2023. PenzaNews. Жительница Пензы, заплатившая более 85 тыс. рублей за путевку в один из отелей Абхазии, стала жертвой мошенничества.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, женщина «приобрела» путевку через интернет — на сайте, который не вызвал у нее сомнений.

«В специальной вкладке по бронированию она оставила свои контактные данные для связи, а также период заезда в отель. Через некоторое время пензячке поступило на электронную почту сообщение с договором, в котором были указаны реквизиты для оплаты путевки. Воспользовавшись онлайн-банком, женщина перевела [...] более 85 тыс. рублей. [...] После этого гражданка решила связаться с отелем, чтобы подтвердить бронирование, на что ей ответили, что такой заявки нет. Сайт оказался фальшивым», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».