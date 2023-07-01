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Мошенник выманил у жителя Пензенской области более 1,2 млн. рублей

13:17 | 01.07.2023 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2023. PenzaNews. Телефонный мошенник, который выдал себя за сотрудника экономической безопасности банка, выманил у жителя Пензенской области 1957 года рождения более 1,2 млн. рублей.

Мошенник выманил у жителя Пензенской области более 1,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил [мужчине], что на его имя мошенники пытаются подать заявки на кредит. Мнимый специалист предложил гражданину самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный» счет. После этого заявитель подал заявку на оформление и получил денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, он перечислил деньги в размере более 1,2 млн. рублей на расчетные счета, предоставленные злоумышленником», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что позднее мужчина осознал обман и обратился в полицию.

Из пресс-релиза следует, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в тексте.

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