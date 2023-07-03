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До двух лет лишения свободы может получить житель Грабово, угрожавший своей знакомой убийством

10:32 | 03.07.2023 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Грабово Бессоновского района Пензенской области 1987 года рождения, который угрожал своей знакомой убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Грабово, угрожавший своей знакомой убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях у знакомой односельчанки 1984 года рождения. Вечером в ходе возникшей ссоры злоумышленник стал душить и словесно угрожать хозяйке жилища убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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