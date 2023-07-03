Жительница Пензы перевела на «безопасный счет» более 1,2 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1967 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 1,2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, для «блокировки операций» звонивший посоветовал собеседнице самостоятельно получить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет».

«После этого пензячка направилась в отделение банка, где подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере более 1,2 млн. рублей на телефонный номер, предоставленный злоумышленником. Позже жительница Пензы осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».