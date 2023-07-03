Жительница Пензы по совету «сотрудника Центробанка» перевела на неизвестные счета около 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 3 июля 2023. PenzaNews. 62-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности Центробанка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась около 2 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший также пояснил женщине, что ей, чтобы предотвратить действия злоумышленников, необходимо перечислить средства на «безопасный счет».

«Вначале пензячка засомневалась в словах звонившего, но тот убедил ее в том, что она может лишиться всех своих сбережений. Жительница Пензы в двух банках сняла со своих счетов все деньги и, следуя инструкциям лжесотрудника банка, перевела всю сумму на несколько расчетных счетов. В итоге гражданка лишилась почти 2 млн. рублей. Позже в ходе беседы с неизвестным заявительница поняла, что ее обманули, и написала заявление в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».